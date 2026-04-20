Terni doppia aggressione agli agenti di Polizia tra notte e mattinata | arrestati un 21enne e una 27enne

Nella notte e nelle prime ore del mattino, il centro di Terni è stato teatro di due episodi distinti che hanno coinvolto agenti di Polizia intervenuti in situazioni di aggressione. In entrambi i casi, sono stati arrestati un giovane di 21 anni e una donna di 27 anni, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire le situazioni di conflitto e garantire la sicurezza pubblica.

Notte e mattinata movimentate nel centro cittadino di Terni, dove la Polizia di Stato è intervenuta in due distinti episodi che si sono conclusi con altrettanti arresti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Il primo intervento è scattato intorno alle 2:00 in un locale del centro, a.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Equivoco sui cartelli, scatta l'ennesima aggressione agli agenti della polizia locale Doppia aggressione nel carcere minorile di Bari: "Cinque agenti feriti. Situazione inaccettabile"Cinque agenti penitenziari sarebbero stati aggrediti in due distinti episodi avvenuti negli ultimi giorni all'interno dell'Istituto penale per i... Contenuti utili per approfondire Terni, indagini serrate sull'aggressione all'autista e all'infermiere del 118TERNI - Indagini serrate dell’arma sull’ennesimo episodio di aggressione agli operatori che giorno e notte lavorano nei soccorsi per garantire la salute dei cittadini. Due le persone dell’equipaggio ... ilmessaggero.it Terni, baby gang in centro tra risse e aggressioni: «Ai gradoni ho visto le coltellate. Ho paura di uscire»TERNI - «Ero seduto ai gradoni con i miei amici. Ho visto sei o sette ragazzi litigare, uno è stato preso e sbattuto contro una grata e colpito con una bottiglia rotta alle spalle. Un ragazzo è stato ... ilmessaggero.it