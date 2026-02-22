Equivoco sui cartelli scatta l' ennesima aggressione agli agenti della polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Oria sono stati ancora una volta coinvolti in un episodio di aggressione, questa volta a causa di un equivoco sui cartelli stradali. La confusione ha scatenato un confronto acceso con alcuni cittadini, che hanno reagito con insulti e parole offensive. Il gesto ha portato a un clima di tensione nel centro del paese, dove si sono verificati momenti di grande agitazione. La situazione rimane sotto osservazione.

ORIA - È accaduto di nuovo. Questa mattina, domenica 22 febbraio 2026, gli agenti della polizia locale di Oria sono stati aggrediti verbalmente, con epiteti e “auguri” irripetibili. A scatenare la reazione - spropositata e ingiustificabile - dei cittadini, un doppio equivoco, che sarà illustrato tra poche righe. L'episodio è l'ultimo di una lunga scia, che si snoda tra i vicoli della Città Federiciana e i social network. Il bersaglio sono gli agenti guidati dalla comandante Maria Teresa Saracino. La loro “colpa”? Applicare il codice della strada, con rigore. Da qui gli appelli, lunari, alla tolleranza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Dalle molestie sessuali all'aggressione agli agenti: scatta il Daspo per due uominiIl Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha emesso due provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti uomini, in seguito a episodi di molestie sessuali e aggressioni agli agenti. San Giovanni Teatino premiata alla Festa regionale della polizia locale: riconoscimento agli agenti per il servizio durante la visita della VespucciSan Giovanni Teatino ha ricevuto un riconoscimento alla Festa regionale della polizia locale, svoltasi ieri a Ortona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Polimedalab - Centro Medico. . | “Molti pazienti hanno più paura di togliere un neo che di tenerlo.” È una convinzione ancora diffusa, soprattutto tra gli adulti, ma nasce da un equivoco storic - facebook.com facebook