Doppia aggressione nel carcere minorile di Bari | Cinque agenti feriti Situazione inaccettabile

Nella struttura penitenziaria minorile di Bari, cinque agenti sono rimasti feriti in due episodi di aggressione avvenuti negli ultimi giorni. Le aggressioni sono state denunciate dalle autorità e hanno coinvolto differenti agenti durante le loro attività quotidiane all’interno dell’istituto. La situazione è stata definita inaccettabile da chi ha assistito agli episodi. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle forze dell’ordine coinvolte.

Cinque agenti penitenziari sarebbero stati aggrediti in due distinti episodi avvenuti negli ultimi giorni all'interno dell'Istituto penale per i minorenni di Bari. A denunciarlo è in una nota il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Nella nota, i due rappresentanti sindacali denunciano, in relazione al Fornelli, "una situazione ormai fuori controllo e ai limiti del collasso gestionale". Oltre alla "violenza degli scontri", a preoccupare il sindacato "è lo stato della struttura", con l'Ipm di Bari "attualmente interessato da lavori di ristrutturazione che rendono complessa la gestione dei flussi e della sorveglianza". "È inaccettabile", dichiara Pasquale Russo, "che un soggetto con accertate patologie psichiatriche sia ubicato in una cella inagibile e non sicura. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Milano, ancora violenza al carcere minorile Beccaria: cinque agenti feriti, tre graviMilano, 26 febbraio 2026 – Ennesimo episodio di violenza, nella serata di giovedì, all'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano,... Leggi anche: Nuova aggressione nel carcere minorile de L’Aquila: tre episodi dall’apertura. I sindacati: “Agenti e reclusi abbandonati” Tutti gli aggiornamenti su Doppia aggressione Temi più discussi: Follia nel carcere di Taranto: agente aggredito con un bastone, doppia frattura al volto; Carcere di Biella, doppia emergenza: suicidio sventato e agenti aggrediti; Taranto, aggressione in carcere: agente con volto fratturato; Aggressione all’avvocato in commissariato, incapace di intendere: assolto in appello. Violenza nel carcere di Marassi, detenuto aggredisce agente e personale medicoViolenza all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi dove un detenuto è andato in escandescenza mentre si trovava nell’infermeria dell’istituto. Durante i momenti di tensione, il detenuto h ... primocanale.it Detenuto aggredisce un agente nel carcere di TorinoFerito un poliziotto penitenziario al Lorusso e Cutugno. L’Osapp denuncia: Situazione sempre più critica e fuori controllo ... giornalelavoce.it Violenza in centro a #Bolzano: doppia aggressione tra via Piave e via Museo - facebook.com facebook