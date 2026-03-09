Doppia aggressione nel carcere minorile di Bari | Cinque agenti feriti Situazione inaccettabile

Nella struttura penitenziaria minorile di Bari, cinque agenti sono rimasti feriti in due episodi di aggressione avvenuti negli ultimi giorni. Le aggressioni sono state denunciate dalle autorità e hanno coinvolto differenti agenti durante le loro attività quotidiane all’interno dell’istituto. La situazione è stata definita inaccettabile da chi ha assistito agli episodi. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle forze dell’ordine coinvolte.

Cinque agenti penitenziari sarebbero stati aggrediti in due distinti episodi avvenuti negli ultimi giorni all'interno dell'Istituto penale per i minorenni di Bari. A denunciarlo è in una nota il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Nella nota, i due rappresentanti sindacali denunciano, in relazione al Fornelli, "una situazione ormai fuori controllo e ai limiti del collasso gestionale". Oltre alla "violenza degli scontri", a preoccupare il sindacato "è lo stato della struttura", con l'Ipm di Bari "attualmente interessato da lavori di ristrutturazione che rendono complessa la gestione dei flussi e della sorveglianza". "È inaccettabile", dichiara Pasquale Russo, "che un soggetto con accertate patologie psichiatriche sia ubicato in una cella inagibile e non sicura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

