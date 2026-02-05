Furto di capi d' abbigliamento in un negozio rintracciato e arrestato grazie a una precisa descrizione

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un uomo di 30 anni di nazionalità marocchina, regolare in Italia. Il trentenne è stato catturato poco dopo aver rubato capi d'abbigliamento in un negozio nei Giardini Speyer. La polizia, grazie a una descrizione dettagliata fornita dai testimoni, è riuscita a rintracciarlo e a metterlo in manette.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino trentenne di nazionalità marocchina, regolare sul territorio, accusato di un furto aggravato ai danni di negozio dell’area dei Giardini Speyer. Grazie a una segnalazione, con la precisa descrizione dell’autore.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Giardini Speyer

Nell’ambito di un’operazione congiunta, i Carabinieri di Valmontone, Artena e Labico hanno arrestato due uomini e una donna per aver commesso un furto aggravato di scarpe e capi d’abbigliamento, per un valore di circa 450 euro, presso un outlet della zona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giardini Speyer

Argomenti discussi: Ruba punte di formaggio e capi d’abbigliamento allontanandosi dal supermercato alla guida di un furgone rubato: denunciato 27enne; Nasconde capi d'abbigliamento sotto i propri vestiti e prova a lasciare il negozio, furto sventato a Colognola ai Colli; Ruba capi d’abbigliamento in un negozio e poi tenta la fuga: ragazza trentenne arrestata; Ruba capi d’abbigliamento nel negozio ma si fa scoprire, 23enne arrestato.

Ruba capi d’abbigliamento nel negozio ma si fa scoprire, 23enne arrestatoUn 23enne è stato arrestato per tentato furto: stava rubando alcuni capi d'abbigliamento in un negozio di Colognola ai Colli. veronaoggi.it

Toglie le placche antitaccheggio e indossa i capi per uscire dal negozio: scoperto ed arrestatoIl 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli, avvisati dal personale di un noto esercizio commerciale della zona. Insieme a lui c'era anche un'altra persona, che però è riuscita a ... veronasera.it

++ RUBA CAPI D'ABBIGLIAMENTO NEL NEGOZIO MA SI FA SCOPRIRE: 23ENNE ARRESTATO ++ https://www.veronaoggi.it/cronaca/arrestato-furto-capi-abbigliamento-negozio-colognola-colli-verona-3-febbraio-2026/ #verona #veronaoggi facebook

La giuria federale di San Francisco riconosce Linwei Ding colpevole di spionaggio economico e di furto di segreti industriali relativi all’intelligenza artificiale. È il primo verdetto negli Stati Uniti su capi d’accusa di questo tipo legati all’AI. x.com