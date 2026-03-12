Bacoli estorsione in un cantiere | arrestato 31enne incastrato grazie a un drone

A Bacoli, un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver chiesto 5.000 euro al titolare di un’impresa che lavora a un cantiere di edilizia residenziale. L’arresto è stato possibile grazie all’utilizzo di un drone, che ha fornito le prove necessarie per incastrarlo. L’episodio riguarda un episodio di estorsione avvenuto nel contesto di un’attività edilizia locale.

L’uomo avrebbe chiesto 5mila euro al titolare di un’impresa impegnata a Bacoli nella costruzione di alloggi di edilizia residenziale. I militari hanno monitorato la scena dall’alto e sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro, recuperando la somma. Operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli a Bacoli, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I militari sono intervenuti dopo aver monitorato la scena dall’alto con un drone, che ha permesso di documentare la richiesta di denaro ai danni di un imprenditore impegnato in un cantiere. La richiesta sarebbe stata accompagnata da minacce e intimidazioni, secondo un metodo tipico delle estorsioni di stampo mafioso. 🔗 Leggi su 2anews.it

