Ternana quaranta giorni per dare un futuro al club rossoverde | le tappe e le scadenze

La Ternana si trova di fronte a un percorso che si concluderà il 6 giugno, data entro la quale il ramo sportivo deve essere trasferito a un nuovo soggetto. Nel frattempo, sono previste diverse tappe e scadenze da rispettare per completare tutte le formalità legali e amministrative necessarie. Il cronoprogramma è serrato e richiede una serie di passaggi obbligatori per garantire la continuità del club.

Una corsa a tappe molto impervia, con traguardi perentori e ravvicinati nel tempo. Il futuro della Ternana sarà una dura rincorsa al 6 giugno, data limite entro la quale il ramo sportivo della società rossoverde dovrà passare di mano a una nuova realtà, per poi completare tutte le documentazioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Ternana, Federico Romeo lascia le Fere. Futuro lontano dal rossoverde anche per Alexis Ferrante Leggi anche: Ternana, UFFICIALE: esercizio provvisorio per il club rossoverde. Parte l'operazione salvataggio Contenuti di approfondimento La Ternana per il momento è salva: esercizio provvisorio per il club, potrà giocare i playoffLa Ternana, almeno per il momento è salva. Pochi minuti fa è arrivato il via libera per l'esercizio provvisorio della durata di tre. tuttomercatoweb.com Quanto è importante la Ternana per i voi? Ecco cosa avete scrittoLa Ternana sta morendo o forse è morta ieri sera... VIVA LA TERNANA. Molta gente farà spallucce a questa situazione o giudicherà esagerati post come questo perchè i problemi veri della vita sono altri ... ternananews.it