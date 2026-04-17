Ternana UFFICIALE | esercizio provvisorio per il club rossoverde Parte l' operazione salvataggio

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, il giudice Claudia Tordo Caprioli ha convocato un’udienza prefallimentare riguardante la Ternana calcio. L’incontro si è svolto a partire dalle 16 e ha portato all’ufficializzazione di un esercizio provvisorio per il club rossoverde. La decisione segna un passaggio importante nelle vicende legali e finanziarie della società, mentre si avviano le procedure per un possibile intervento di salvataggio.

Un pomeriggio cruciale per le sorti della Ternana calcio. Il giudice Claudia Tordo Caprioli ha convocato l’udienza prefallimentare nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle 16. L’istanza presentata da un creditore, nei giorni scorsi, ha portato alla convocazione che.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, UFFICIALE: esonerato Fabio Liverani: lo scenario per la panchina rossoverde Ternana, Adi Kurti e Riccardo Lodovici: “Massimo impegno per il bene della squadra rossoverde”Due giovani difensori sono stati prelevati nelle ultime battute di mercato dalla Ternana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ternana a un passo dal baratro: liquidazione volontaria e futuro appeso al tribunale; La Ternana al bivio: l'incubo dell'esclusione immediata, l'asta per il titolo e la speranza della Serie C; Ternana, c'è uno spiraglio: le ultimissime; Arezzo, la chance del +5 se fallisce la Ternana. Ternana, il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale: squadra avanti con esercizio provvisorioSentenza del Tribunale di Terni: nominati i curatori e attività garantita per tre mesi per salvaguardare titolo sportivo e valore del club ... ternananews.it Fallimento Ternana, rossoverdi finiranno il campionato: cercasi acquirentedi M.F. e M.R. «Si va verso l’esercizio provvisorio, la Ternana è viva». Questa la notizia che emerge dall’udienza pre-fallimentare che si è tenuta nel primo pomeriggio di venerdì al Tribunale di Tern ... umbria24.it Fabio Forti esce dal tribunale soddisfatto: È stato esaminato tutto. La Ternana deve continuare a giocare - facebook.com facebook Caos Serie C, la Ternana non si ritira: c’è il fallimento ma chiuderà il campionato. Ora è corsa contro il tempo per l'iscrizione al prossimo campionato. Intanto c'è da risolvere il caso Siracusa x.com