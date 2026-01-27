Calciomercato Ternana Federico Romeo lascia le Fere Futuro lontano dal rossoverde anche per Alexis Ferrante

La Ternana sta rinnovando la propria rosa, con Federico Romeo e Alexis Ferrante tra i giocatori in uscita. La società si concentra sulle strategie di mercato, mentre si prepara alla sfida di Coppa Italia Serie C contro il Potenza. L’attenzione è rivolta a ottimizzare la squadra per affrontare al meglio le prossime competizioni.

Il calciomercato della Ternana si sta concentrando sul fronte uscite. La massima attenzione è sicuramente sul campo, con alle porte la delicata sfida di Coppa Italia Serie C contro il Potenza, ma intanto il direttore dell'area tecnica Diego Foresti sta lavorando sul ridurre la rosa a disposizione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Ternana Calciomercato Calciomercato Ternana, Alexis Ferrante salta la sfida di Potenza: possibile cessione per il centravanti In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Potenza e Ternana, in programma mercoledì 28 gennaio alle 18, Alexis Ferrante non sarà presente a causa di un’assenza importante. Calciomercato Ternana, Marco Pagliari nuovo volto delle Fere: dall’Olympia Thyrus al “sogno” rossoverde La Ternana ha annunciato l’ingaggio di Marco Pagliari, che si unisce alla rosa di mister Fabio Liverani. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ternana Calciomercato Argomenti discussi: Per la Ternana, doppia seduta di allenamento. Calciomercato Ternana: Federico Romeo in prestito al FoggiaIl centrocampista Federico Romeo lascia la Ternana per trasferirsi al Foggia con la formula del prestito e diritto di riscatto. ternananews.it Foggia, dalla Ternana è in arrivo Romeo: prestito con diritto di riscattoIl Foggia prosegue la sua campagna di rafforzamento, acquistando dalla Ternana Federico Romeo. Come scrive su X il nostro editorialista Nicolò Schira, il centrocampista classe 2002 ... tuttoc.com Il #Foggia prende l’esterno offensivo Federico #Romeo dalla #Ternana in prestito con diritto di riscatto. #calciomercato x.com Calciomercato Ternana, arrivi e partenze | Lutto al braccio contro il Carpi #tuttoggi #Sport #Terni #calciomercato #evidenza #scoop #ternana | http://ow.ly/yV6Q106tyQA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.