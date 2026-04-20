Ternana operazione salvataggio Carlo Pantalloni fa proprio sul serio

Si sono susseguite nelle ultime ore le notizie riguardanti l’acquisizione della Ternana Calcio, con un intervento deciso da parte di Carlo Pantalloni. Le trattative sono in corso e si stanno rispettando le scadenze previste, mentre le parti coinvolte stanno lavorando per definire gli aspetti legali e finanziari dell’operazione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

TERNI Corsa contro il tempo per l’acquisizione della Ternana Calcio. Un fondamentale passo da parte dei soggetti interessati è quello di costituire una società con adeguato capitale che possa far pervenire una valida proposta sul tavolo dei curatori incaricati dal Tribunale di gestire l’esercizio provvisorio e indire l’asta relativa al titolo sportivo-ramo d’azienda. Resta in auge il nome di Carlo Pantalloni che a breve potrebbe incontrare di nuovo il sindaco Stefano Bandecchi. L’imprenditore di origini narnesi, contrariamente ad altri del territorio locale che sarebbero entrati in scena qualora la Ternana fosse ripartita dall’Eccellenza, si era del resto dichiarato disponibile a rilevare il titolo sportivo esclusivamente nei campionati professionistici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, operazione salvataggio. Carlo Pantalloni fa proprio sul serio Notizie correlate Ternana, assemblea dei soci: gli aggiornamenti in DIRETTA. L’imprenditore Carlo Pantalloni mostra interesseUn pomeriggio cruciale per il presente e soprattutto per il futuro della Ternana. La Juve ne aveva proprio bisogno, Comolli fa sul serio: arriva Greenwooddi Patrizio TreccaPoteva già approdare in Italia quando la Lazio lo seguì qualche anno fa, ora per Greenwood la destinazione Juve è più di un’ipotesi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ternana, operazione salvataggio. Carlo Pantalloni fa proprio sul serio; Ternana, Fabio Forti si è dimesso: La società è in liquidazione volontaria. Revocata la Pec; Ternana in liquidazione, Forti si è dimesso | Il racconto di una giornata ad alta tensione; Ternana, UFFICIALE: esercizio provvisorio per il club rossoverde. Parte l'operazione salvataggio. Chi è Carlo Pantalloni, l’imprenditore che voleva acquistare la Ternana Calcio? Dalla Svizzera sfuma l’ultima occasioneÈ durata poco, ma abbastanza da far tornare a respirare un filo di speranza in una città che da settimane vive con il fiato sospeso: il nome di Carlo Pantalloni, imprenditore umbro originario di Narni ... alphabetcity.it Ternana, Pantalloni: Richieste troppo alte. I Rizzo chiedono 6 milioniIncontro a Palazzo Spada fra l'imprenditore e il primo cittadino: situazione sfumata dopo le alte richieste da parte del club rossoverde ... calciofere.it Ternana Time. . La prima dichiarazione di Carlo Pantalloni, l'imprenditore che ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare la Ternana dalla famiglia Rizzo. facebook