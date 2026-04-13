Ternana assemblea dei soci | gli aggiornamenti in DIRETTA L’imprenditore Carlo Pantalloni mostra interesse
Oggi alle 18, presso lo studio notarile Cirilli, si è svolta un’assemblea dei soci della Ternana, convocata dall’amministratore unico Fabio Forti. Tra i partecipanti, l’imprenditore Carlo Pantalloni ha manifestato interesse per la società. La riunione è stata dedicata ad aggiornamenti sullo stato attuale e alle prossime decisioni riguardanti il club. La seduta rappresenta un momento importante per il futuro della squadra rossoverde.
Un pomeriggio cruciale per il presente e soprattutto per il futuro della Ternana. L’amministratore unico Fabio Forti ha infatti convocato l’assemblea dei soci, in programma alle 18 di lunedì 13 aprile, nello studio notarile Cirilli. Un passaggio fondamentale per capire cosa accadrà e quali.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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