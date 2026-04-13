Ternana assemblea dei soci | gli aggiornamenti in DIRETTA L’imprenditore Carlo Pantalloni mostra interesse

Oggi alle 18, presso lo studio notarile Cirilli, si è svolta un’assemblea dei soci della Ternana, convocata dall’amministratore unico Fabio Forti. Tra i partecipanti, l’imprenditore Carlo Pantalloni ha manifestato interesse per la società. La riunione è stata dedicata ad aggiornamenti sullo stato attuale e alle prossime decisioni riguardanti il club. La seduta rappresenta un momento importante per il futuro della squadra rossoverde.