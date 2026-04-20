Ternana la sfida dei 5 milioni | piano per un club della gente

Un gruppo di giovani professionisti locali sta elaborando un piano per rilanciare la Ternana, coinvolgendo la comunità attraverso un modello di azionariato popolare. La proposta si ispira a iniziative simili adottate in altre città italiane, con l’obiettivo di raccogliere circa cinque milioni di euro. L’intento è creare un club più vicino ai tifosi e alla cittadinanza, coinvolgendo direttamente i supporter nel capitale societario.

Un gruppo di giovani professionisti locali sta studiando una strategia per rilanciare la Ternana attraverso un modello di azionariato popolare ispirato a quanto avvenuto a L’Aquila. Il progetto punta a trasformare il club in una proprietà diffusa, coinvolgendo sia le imprese del territorio che i semplici cittadini, partendo da una base di esperti per poi allargare la platea dei sostenitori. Le discussioni tecniche per valutare la fattibilità dell’operazione sono già in corso e proseguono con costanza in queste ore. L’obiettivo è costruire una struttura solida che permetta alla società di avere una rappresentanza interna garantita a ogni singolo sottoscrittore della campagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, la sfida dei 5 milioni: piano per un club della gente Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Ravenna, Fabio Liverani: “Una partita da Ternana e da gente che lotta”. Capuano ancora out Ternana in liquidazione. Rabbia dei Club rossoverdiIl Centro coordinamento Ternana Clubs critica duramente l’operato della proprietà rossoverde, la famiglia Rizzo, utilizzando più volte l’espressione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Derby Ternana - Perugia, le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Bra-Ternana 1-2, prima vittoria di mister Fazio: decide una punizione di Leonardi al novantesimo; Derby Ternana-Perugia in TV: dove vedere la sfida del Liberati; La Ternana terminerà il campionato, sospiro di sollievo in Serie C: salva la regolarità del girone B. Bra-Ternana 1-2: Leonardi firma il colpo al 90’Diretta Bra-Ternana di Sabato 18 aprile 2026: Pettinari apre, autogol di Capuano per l’1-1, poi Leonardi decide al 90’ ... calciomagazine.net Il Bra che sfida la Ternana ritrova l’allenatore. Le ultime in casa piemonteseLa notizia più rilevante in casa Bra in vista del match contro la Ternana previsto per domani sera alle ore 20.30 a Sestri Levante è il ritorno del tecnico Fabio Nisticò. L’allenatore dei giallorossi, ... calciofere.it Ternana Calcio - facebook.com facebook | Serie A Women Ternana Women Domenca 26 Aprile H 18.00 DAZN Stadio Moreno Gubbiotti, Narni #ForzaViola #TernanaFiorentina x.com