Ternana-Ravenna Fabio Liverani | Una partita da Ternana e da gente che lotta Capuano ancora out
La Ternana si prepara ad affrontare il Ravenna in un turno infrasettimanale che si preannuncia intenso. Fabio Liverani sottolinea che questa partita deve rispecchiare l’anima della squadra, fatta di grinta e determinazione, proprio come la gente che lotta ogni giorno. Capuano resta ancora infortunato, quindi la formazione rossoverde si presenta con qualche assenza, ma con la voglia di conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. La sfida di giovedì 12 febbraio alle 20 si prospetta una battaglia da non perdere.
Un turno infrasettimanale ‘probante’ per la Ternana. I rossoverdi ospitano il Ravenna nel match in programma giovedì 12 febbraio (ore 20.30). Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro i giallorossi. Le parole del tecnico rossoverde: “La partita.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Ternana Ravenna
Perugia-Ternana 1-2, Fabio Liverani: “Dedicata alla nostra gente. Una grandissima risposta dai ragazzi”
Ternana-Torres 0-2, Fabio Liverani: “Non ho fatto capire ai ragazzi l’importanza della terza partita settimanale”
La Ternana perde in casa contro la Torres 0-2.
Ultime notizie su Ternana Ravenna
Argomenti discussi: Ternana, tutto il futuro in quattro giorni. Liverani pensa alla squadra anti-Ravenna; Ternana, serve la riscossa. E Liverani difende i suoi; Pontedera-Ternana, Liverani: Manchiamo di concentrazione e voglia di tenere il risultato; Ternana tutto il futuro in quattro giorni Liverani pensa alla squadra anti-Ravenna.
Ternana, tutto il futuro in quattro giorni. Liverani pensa alla squadra anti-RavennaDomani in campo al Liberati, poi a Pineto lunedì. Capuano non dovrebbe farcela e la difesa potrebbe essere quella schierata col Pontedera ... msn.com
Ternana-Ravenna, formazioni e streaming gratis: dove vederla in diretta tv liveLo streaming gratis della gara di campionato Ternana-Ravenna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com
NEXT MATCH @ternana_calcio_official vs @ravennafootballclub Serie C – Girone B Stadio Libero Liberati – Terni Giovedì 12 Febbraio Ore 20:30 - facebook.com facebook
Ternana, Aramu: “Sto lavorando per fare la mia parte”. Giovedì arriva il Ravenna x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.