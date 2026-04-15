Ternana in liquidazione Rabbia dei Club rossoverdi

La Ternana si trova in fase di liquidazione, mentre i membri dei Club rossoverdi esprimono forte disappunto nei confronti della proprietà, rappresentata dalla famiglia Rizzo. Il Centro coordinamento Ternana Clubs ha rivolto numerose critiche e ha utilizzato l’espressione

Il Centro coordinamento Ternana Clubs critica duramente l’operato della proprietà rossoverde, la famiglia Rizzo, utilizzando più volte l’espressione "tacete". La messa in liquodazione del club apre scenari terrificanti sulle Fere. Quanto accaduto viene definito dal CcTc "diretta conseguenza di scelte preordinate lucidamente, cinicamente perseguite, di omissioni consapevoli e imperdonabili responsabilità ad ogni livello che partono da lontano e dei Rizzo in questa loro ultima determinazione". Inoltre: "La Ternana usata come un cavallo di Troia solo per realizzare i vostri (per quanto legittimi) affari che di certo si chiamavano clinica, di certo non stadio, tanto meno Ternana".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana in liquidazione. Rabbia dei Club rossoverdi Ternana-Campobasso 2-4, pesante passo indietro dei rossoverdiTerni, 1 marzo 2026 – Pioggia di gol al “Liberati”, molto fredda per i rossoverdi. Pontedera-Ternana, la DIRETTA del match dei rossoverdiUna sfida importante per le Fere per invertire la rotta dopo l’uscita dalla Coppa Italia e la brutta sconfitta contro la Torres.