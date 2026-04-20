La candidatura di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni ha suscitato polemiche dopo che si è appreso che avrebbe richiesto un bonus mentre ricopriva il ruolo di amministratrice delegata di Terna. La sua posizione in bilico si è fatta più delicata a causa di questa vicenda, che ha acceso un dibattito pubblico sulla sua possibile nomina. La situazione ha portato a un'attenzione crescente sulla sua attuale posizione e sulle implicazioni legate alla candidatura.

S'incendia il caso Giuseppina Di Foggia (in foto), l'ad uscente di Terna e candidata dal ministero dell'Economia a presidente di Eni (ora per lo meno molto a rischio). La manager non vuole rinunciare alla buonuscita da 7,3 milioni di euro che invece non le spetterebbe più qualora venisse nominata nel Cane a Sei Zampe: è infatti previsto che l'indennità non sia da corrispondere nel caso di un passaggio a una società infragruppo (Cdp è azionista di riferimento di Terna ed Eni). Inoltre, non potrebbe ricoprire la carica di presidente in Eni qualora ancora conservasse la poltrona di ad in Terna, dalla quale non si è ancora dimessa proprio per non perdere il diritto all'indennità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terna, Di Foggia pretende il bonus ma ora rischia la presidenza di Eni

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Leggo che @GiorgiaMeloni sarebbe irritata con Giuseppina Di Foggia da lei insediata tre anni fa a capo di Terna perché, avendola oggi designata presidente dell'Eni, la patriota non intende rinunciare alla buonuscita di 7,3 milioni. Suvvia, credeva fosse una d x.com