Nomine pubbliche | confermati Scaroni Cattaneo e Descalzi Di Foggia presidente Eni Pasqualino Monti verso Terna

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato le liste per il rinnovo degli organi sociali di diverse società pubbliche, tra cui Enel, Enav, Eni e Leonardo. Sono state confermate le nomine di alcune figure chiave, come Scaroni, Cattaneo e Descalzi, mentre si avvicina la nomina di una nuova figura a presidente di Eni. Inoltre, si ipotizza che una figura di Foggia possa assumere il ruolo di presidente di Terna.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un quadro che mescola continuità e cambiamento. All’appello manca ancora Terna, ma i giochi non sono chiusi: tra i nomi in pole circola quello di Pasqualino Monti, in uscita da Enav, anche alla luce dello spostamento di Giuseppina di Foggia alla presidenza di Eni. Conferme pesanti in Enel ed Eni. Nessuna sorpresa sul fronte dei big energetici. In Enel viene confermata in blocco la governance con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo amministratore delegato. Stessa linea per Eni, dove resta saldo Claudio Descalzi, al suo quinto mandato come ad, mentre la presidenza passa a Giuseppina di Foggia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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