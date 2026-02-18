L'Italia deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro per fermo illegittimo | cosa dice il tribunale di Palermo

Il tribunale di Palermo ha deciso che l’Italia deve pagare oltre 76mila euro a Sea-Watch, perché ha bloccato ingiustamente la nave Sea Watch 3 nel 2019. La causa nasce dal fermo amministrativo imposto senza motivo valido, che ha impedito alla nave di operare per settimane. La sentenza conferma che il governo ha agito senza rispettare le regole. La decisione riguarda un episodio che ha suscitato molto clamore tra le ONG e i migranti in attesa nel Mediterraneo. Il risarcimento dovrà essere versato entro un certo termine.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro, riconoscendo illegittimo il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019. La decisione riguarda spese portuali, carburante e costi legali sostenuti durante il blocco.