Juve Stabia si è dimesso il sannita Polcino da Amministratore Delegato

Filippo Polcino ha lasciato il ruolo di Amministratore Delegato della Juve Stabia, dopo aver incontrato difficoltà nella gestione e nelle relazioni con la squadra. La decisione arriva a seguito di tensioni interne che hanno reso insostenibile il suo incarico. Polcino, originario del Sannio, aveva assunto la posizione appena sei mesi fa, tentando di riorganizzare alcuni settori del club. La società ora cerca un sostituto per continuare il progetto.

Tempo di lettura: 7 minuti Si è chiusa l’esperienza di Filippo Polcino alla Juve Stabia con il dirigente sannita che ha rassegnato le dimissioni. Un’avventura iniziata nel gennaio 2022 e contraddistinta da grandi traguardi raggiunto sotto la sua gestione, in primis il ritorno in Serie B dove la Juve Stabia ha disputato tornei da protagonista. “Gli amministratori e la S.S. Juve Stabia 1907 – si legge nella nota – comunicano che Filippo Polcino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della società. Il club desidera esprimere un sentito ringraziamento al dott. Polcino per il lavoro svolto con professionalità, impegno e senso di responsabilità nel corso del suo mandato, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

