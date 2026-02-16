Fermato con la cocaina nella parte bassa del Capoluogo mente sull' identità per nascondere l' obbligo di dimora

Un uomo è stato fermato con la cocaina nel centro di Frosinone, ma ha tentato di nascondere la sua identità per evitare di rispettare l'obbligo di dimora. Quando gli agenti della Squadra Volante lo hanno controllato, ha fornito dati falsi, sperando di sviare le verifiche. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno trovato la droga nascosta in un marsupio che portava con sé. La sua mossa sbagliata gli è costata una denuncia e una segnalazione alle autorità competenti.

Un tentativo maldestro di farla franca che gli è costato caro. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone hanno denunciato un uomo per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e lo hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nella parte bassa del capoluogo, durante l'ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio. I poliziotti hanno fermato il soggetto per un accertamento di routine, ma alla richiesta dei documenti l'uomo ha fornito generalità false, sperando di eludere le verifiche terminali.