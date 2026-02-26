Ruba generi alimentari in un negozio della parte bassa del Capoluogo ma viene subito arrestato

Una persona è stata fermata dopo aver tentato di rubare generi alimentari in un negozio nel centro della città. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e l’hanno arrestata sul posto. L'operazione fa parte di un’attività continua di controllo e verifica sul territorio per prevenire reati. La persona ora si trova sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.

Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio frusinate. Nelle ultime ore, il personale della Polizia di Stato ha deferito all'Autorità Giudiziaria due persone al termine di una serie di controlli mirati condotti dagli agenti della Squadra Volante della Questura. Il primo deferimento riguarda un uomo accusato di furto consumato ai danni di un'attività commerciale situata nella parte bassa del capoluogo. Secondo la ricostruzione, il soggetto avrebbe sottratto prodotti alimentari per un valore di circa 100 euro, per poi darsi a una rapida fuga. Il secondo provvedimento è scattato nei confronti di un individuo residente in un comune limitrofo a Frosinone.

Ruba generi alimentari e alcolici in un supermercato del centro ma viene bloccato durante la fuga, denunciatoUn uomo acciuffato durante la fuga dopo un furto e una donna, già sottoposta a foglio di via dalla città, controllata e allontanata.

