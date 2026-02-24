Rapina in centro città | Attaccato con lo spray urticante erano incappucciati

Un uomo sulla sessantina ha subito una rapina alle prime luci del mattino, mentre apriva il negozio in via Barberia. Due uomini incappucciati lo hanno attaccato con uno spray urticante, facendolo cadere a terra. La rapina si è verificata poco dopo le sei, lasciando il commerciante sotto shock. La collana che portava al collo è stata portata via durante l’aggressione. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti che si trovavano nelle vicinanze.

L'episodio in via Barberia mentre la vittima stava aprendo il negozio. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo Un agguato poco dopo le sei del mattino, mentre stava aprendo il proprio negozio in via Barberia. Una normale mattina di lavoro si è trasformata in una brutta sorpresa per un uomo sulla sessantina, che lunedì all'alba è stato rapinato della collanina che portava al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna, intervenuti sul posto dopo essere stati contattati della vittima. Ai militari, l'uomo ha riferito che mentre si stava avvicinando al proprio locale, è stato raggiunto da due persone vestite di nero e con il volto coperto da cappucci e sciarpe.

