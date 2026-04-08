Tenta la truffa del finto carabiniere ma la vittima chiama il 112 sgominata banda campana a Carpineto Romano

Una banda campana tentava di truffare una persona a Carpineto Romano fingendosi carabinieri. La vittima, però, ha chiamato il 112 e ha segnalato l'accaduto, consentendo alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente. L'azione immediata ha portato allo sgombero del gruppo criminale e alla prevenzione di ulteriori raggiri. La vicenda evidenzia come la conoscenza delle procedure correttamente seguite possa fare la differenza in situazioni di potenziale inganno.

Doveva essere l'ennesima vittima designata di un odioso raggiro, ma la prontezza di spirito e la corretta informazione hanno ribaltato i ruoli in campo. Una donna di 67 anni di Carpineto Romano è diventata la principale artefice dell'arresto dei suoi truffatori, sventando con estrema lucidità un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tentano la truffa telefonica del finto carabiniere, ma la pensionata non ci casca e chiama il 112Un tentativo di truffa telefonica è stato sventato nella giornata di ieri in Centro Valle Intelvi, dove una donna ultrasessantenne ha ricevuto una... Tentata truffa del finto carabiniere, ma la vittima chiama i veri militariSi spaccia per carabiniere e si presenta a casa di una signora chiedendole soldi e gioielli.