Se cadi tu cado anch’io con te | l' intervento dei carabinieri per salvare l' uomo intenzionato a togliersi la vita - VIDEO

Ieri sera a Numana, un uomo ha tentato di togliersi la vita buttandosi in mare dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Osimo, che sono riusciti a salvarlo. L'uomo si trovava in condizioni di pericolo e l'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per evitare il peggio. La scena è stata ripresa e diffusa attraverso un video.