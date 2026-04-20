Se cadi tu cado anch’io con te | l' intervento dei carabinieri per salvare l' uomo intenzionato a togliersi la vita - VIDEO
Ieri sera a Numana, un uomo ha tentato di togliersi la vita buttandosi in mare dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Osimo, che sono riusciti a salvarlo. L'uomo si trovava in condizioni di pericolo e l'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per evitare il peggio. La scena è stata ripresa e diffusa attraverso un video.
NUMANA - Un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera di Numana nella serata di ieri, ed è stato salvato dai carabinieri della Radiomobile di Osimo. A far scattare le ricerche è stata la moglie, che aveva chiamato il 112 dopo aver ricevuto una serie di messaggi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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