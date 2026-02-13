Iran l' ultimatum di Trump | Trenta giorni per concludere l' accordo sul nucleare

L’ex presidente Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, dando trent’anni di tempo per raggiungere un accordo sul nucleare. La scadenza si avvicina rapidamente e il rischio di escalation cresce di giorno in giorno. Le tensioni tra le due nazioni si fanno più intense, mentre le diplomazie cercano di trovare una soluzione prima dello scadere dei trenta giorni. La situazione si fa sempre più difficile, con il timore di un nuovo conflitto nella regione.

Il rintocco dell'orologio della geopolitica globale ha subito un'improvvisa accelerazione nelle ultime ventiquattro ore, spostando il baricentro dell'attenzione mondiale verso le sabbie mobili del Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno tracciato quella che appare come una nuova, drastica linea rossa, definendo i contorni di una crisi che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra Washington e Teheran. Tuttavia, gli osservatori guardano a questo ultimatum con una cautela dettata dalla storia: non è la prima volta che la Casa Bianca utilizza una retorica incendiaria per forzare la mano al tavolo negoziale, salvo poi mostrare flessibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su iran ultimatum

Ultime notizie su iran ultimatum

