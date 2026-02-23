Week end da incorniciare per il Tennistavolo Valdarno
Il fine settimana del Tennistavolo Valdarno è stato segnato da tre vittorie consecutive, tutte ottenute contro squadre rivali. La causa di questo successo risiede nella prestazione compatta e nel gioco aggressivo dei giocatori, che hanno dominato ogni incontro. La squadra ha mostrato grande determinazione e qualità tecnica, attirando l’attenzione dei tifosi presenti alla palestra delle Scuole “Masaccio”. I risultati di queste partite rafforzano la posizione in classifica del team.
Arezzo, 23 febbraio 2026 – Fine settimana da ricordare per il TT Valdarno, protagonista assoluto nelle tre partite casalinghe disputate sabato 21 febbraio alla palestra delle Scuole “Masaccio” di San Giovanni Valdarno. Tre incontri, tre vittorie, con risultati che rafforzano le ambizioni di vertice delle formazioni valdarnesi. Successo netto per la squadra di C2, che si impone per 5-1 sul CIATT Firenze. Decisivi i due punti a testa di Francesco Martinino e Francesco Bagnolesi, oltre al punto conquistato da William Deventi. Un risultato importante che consente al TT Valdarno di confermare il secondo posto in classifica a tre giornate dal termine, con due lunghezze di distacco dalla Libertas Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
