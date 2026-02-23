week end da incorniciare per il tennistavolo valdarno

Il fine settimana del Tennistavolo Valdarno è stato segnato da tre vittorie consecutive, tutte ottenute contro squadre rivali. La causa di questo successo risiede nella prestazione compatta e nel gioco aggressivo dei giocatori, che hanno dominato ogni incontro. La squadra ha mostrato grande determinazione e qualità tecnica, attirando l’attenzione dei tifosi presenti alla palestra delle Scuole “Masaccio”. I risultati di queste partite rafforzano la posizione in classifica del team.