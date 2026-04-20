Tennistavolo Otranto travolge Siracusa e si prende la B1 | esplode la festa

Nel campionato di tennistavolo, la squadra di Otranto ha conquistato la promozione in B1 dopo aver vinto la partita decisiva contro Siracusa. La gara rappresenta il punto culminante di una lunga stagione, caratterizzata da trasferte impegnative e sfide difficili. La vittoria ha permesso alla squadra di festeggiare un risultato storico, segnando un traguardo importante nella propria storia sportiva.

OTRANTO – Un obiettivo raggiunto, una storica promozione dopo una lunga e complessa cavalcata, segnata da logistiche complicate e lunghe trasferte: la Martucci Carta Otranto travolge nella sfida decisiva Siracusa e si aggiudica il campionato, guadagnandosi l’accesso in B1.Una vittoria che vale.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tennistavolo Serie B1. Nel girone di ritorno avvio altalenante per l’ApuaniaUna sconfitta e una vittoria sono il bottino della Apuania Tennistavolo nelle prime due giornate del girone di ritorno del campionato nazionale di... Campionati nazionali B1, B2 e C1. Apuania tennistavolo. Archiviate due vittorie e una sconfittaDue vittorie e una sconfitta, per le formazioni della Apuania Tennistavolo impegnate fuori casa per la sesta giornata di ritorno dei campionati...