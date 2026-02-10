Tennistavolo Serie B1 Nel girone di ritorno avvio altalenante per l’Apuania

L’avvio del girone di ritorno della Serie B1 per l’Apuania Tennistavolo si fa fatica. Dopo due partite, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. La squadra cerca di trovare continuità in un campionato difficile, ma i risultati sono ancora altalenanti.

Una sconfitta e una vittoria sono il bottino della Apuania Tennistavolo nelle prime due giornate del girone di ritorno del campionato nazionale di B1, girone A. I gialloazzurri cedono 5-3 sul campo dei padovani del Sarmeola (secondi in classifica), ma vincono 5-4 tra le mura amiche contro i parmensi del San Polo Colorno. In terra veneta i punti carraresi sono firmati, uno ciascuno, da Nicolò Pierpaoli (3-0, 2-3), da Emanuel Rubanov Gaybakyan (nella foto, 0-3, 3-0, 3-1) e da Matteo Petriccioli (3-0, 0-3, 3-0). Contro gli emiliani per l'Apuania tre punti sono di Emanuel Rubanov Gaybakyan (3-2, 3-0, 3-1), due di Nicolò Pierpaoli (2-3, 3-2, 3-0), a secco Matteo Petriccioli (1-3, 0-3, 2-3).

