Carlos Alcaraz è stato visto con un tutore al polso durante un allenamento, suscitando preoccupazioni tra gli appassionati di tennis. La diffusione delle immagini ha attirato l’attenzione su possibili problemi fisici del giocatore, mentre alcuni esperti hanno commentato che la sua partecipazione al torneo di Roma potrebbe essere molto difficile. La sua presenza nel prossimo appuntamento sulla terra rossa resta ancora incerta.

Carlos Alcaraz con un tutore al polso. La foto ha fatto il giro del web mentre appassionati di tutto il mondo rimangono con il fiato sospeso per le condizioni fisiche del fuoriclasse spagnolo. Il 22enne di El Palmar è stato immortalato al ristorante Los Chopos, a La Gineta, piccolo Comune vicino ad Albacete, e non è affatto passato inosservato il tutore ortopedico che gli fascia il polso e l’avambraccio destro. Il campione murciano ha quindi preferito ritornare a casa per recuperare dall’ infortunio subìto durante l’Atp 500 di Barcellona e che non gli permetterà di giocare il Masters 1000 di Madrid. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Restaurante Los Chopos (@loschopos) Feliciano Lopez: “Alcaraz a Madrid non ci sarà, Roma quasi impossibile”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alcaraz con un tutore al polso, Feliciano Lopez: “Quasi impossibile che giochi a Roma”

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