Negli ultimi mesi, il tennis nel Trevigiano ha registrato un aumento significativo di tornei organizzati e di giovani atleti che si affacciano al circuito. Sono numerosi gli eventi che si sono svolti sul territorio, coinvolgendo uomini e donne di varie età. La partecipazione ai tornei è cresciuta, con un incremento anche delle nuove promesse che si stanno facendo strada nel panorama regionale.

Il tennis trevigiano vive un momento di straordinaria vitalità sportiva, con una concentrazione di eventi e partecipazione che conferma il ruolo centrale del territorio nella geografia agonistica regionale. L’ultima prova dell’Entry Level maschile Tpra al Park di Villorba ha l’affermazione di Andrea Rossi, atleta del Bear Training di Paese, che è riuscito a conquistare il titolo superando in una finale combattuta al terzo set Di Gallo dello Sporting Life Center. Il podio è stato completato da Alessandro Blesi, tennista locale, e da Matteo Cisotto, compagno di club del vincitore, entrambi fermi alla terza posizione. La dinamica dei grandi numeri tra Altivole e lo Sporting Life Center.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis nel Trevigiano: esplode il boom di tornei e nuovi campioni

Notizie correlate

Non solo effetto Sinner: grandi tornei, sinergie coi privati, tv e scuole, dietro al boom del tennis italianoPerché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di...

Kasko U16: Pigozzi e Strozzi campioni, il tennis italiano scopre nuovi talenti a Correggio.Emma Pigozzi e Federico Strozzi Campioni al Kasko di Correggio: Una Nuova Generazione nel Tennis Italiano Correggio (Reggio Emilia), 18 febbraio 2026...