Kasko U16 | Pigozzi e Strozzi campioni il tennis italiano scopre nuovi talenti a Correggio

Emma Pigozzi e Federico Strozzi hanno vinto il torneo Kasko U16 a Correggio, dimostrando di essere tra i talenti più promettenti del tennis italiano. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e partite combattute contro avversari di alto livello. La finale ha visto Pigozzi superare un’avversaria esperta in tre set, mentre Strozzi ha dominato il suo match con grande energia. La manifestazione ha attirato molti giovani tennisti provenienti da diverse regioni, creando un’occasione importante per scoprire nuovi talenti.

Emma Pigozzi e Federico Strozzi Campioni al Kasko di Correggio: Una Nuova Generazione nel Tennis Italiano. Correggio (Reggio Emilia), 18 febbraio 2026 – Si è concluso con il trionfo di Emma Pigozzi nel femminile e di Federico Strozzi nel maschile il torneo Kasko Under 16, un evento che ha confermato l’ascesa di giovani talenti nel panorama tennistico regionale e nazionale. La competizione, svoltasi presso il Circolo Tennis Correggio, ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse località, segnando una tappa importante per la crescita del tennis giovanile in Italia. Pigozzi Domina il Tabellone Femminile: Una Vittoria Conquistata con Determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’under 16 Pigozzi rispetta i favori del pronostico: suo il torneo Kasko di CorreggioEmma Pigozzi ha vinto il torneo Kasko di Correggio, confermando le aspettative degli esperti.

