Tennis | la brindisina Nozzi fra le migliore promesse convocata a un raduno nazionale

Carlotta Nozzi, giovane tennista di Brindisi, si distingue come una delle promesse più promettenti del tennis italiano. La sua crescita rapida ha attirato l’attenzione della Federazione, che l’ha convocata per un raduno nazionale al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. La partecipazione si svolge fino al 23 febbraio e rappresenta un passo importante nella sua carriera. La sua presenza tra le atlete di interesse nazionale conferma il suo talento emergente nel panorama sportivo.

BRINDISI – Ancora un importante riconoscimento per Carlotta Nozzi. La giovane tennista brindisina, reduce da un 2025 entusiasmante, è stata convocata dalla Fitp al raduno di atlete di interesse nazionale che fino al prossimo 23 febbraio si svolgerà al Centro di Preparazione olimpica di Formia. In questi 4 giorni, Carlotta sarà sottoposta ad una serie di test medici e fisici per impostare un piano di crescita fisico e mentale, accompagnata dai suoi allenatori Mino Leone e Alberto Cristofaro. Carlotta, a soli 10 anni, si prepara per una stagione 2026 in cui avrà sarà impegnata in eventi nazionali e internazionali, prendendo parte al circuito Tennis Europe.🔗 Leggi su Brindisireport.it

