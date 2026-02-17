Tennis | Stelle in Campo contro gli Slam per Equità e Potere Decisionale La Battaglia si Sposta negli USA

Il nome di Novak Djokovic emerge come protagonista di una disputa che ha di nuovo fatto parlare di sé, questa volta negli Stati Uniti, a causa di tensioni tra i giocatori e le grandi manifestazioni del circuito. La disputa riguarda la possibilità di influenzare le decisioni sulla gestione del tennis e si accende in un momento in cui i tennisti chiedono maggiore rappresentanza e autonomia. La questione si intensifica, portando i protagonisti a discutere pubblicamente durante eventi importanti, come gli ultimi tornei in Florida.

Tennis in Bilico: La Disputa tra Giocatori e Slam si Sposta negli Stati Uniti. La battaglia per il futuro del tennis professionistico si è intensificata. I tennisti di punta, rappresentati da figure come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, chiedono una maggiore equità nella distribuzione dei ricavi e un ruolo più incisivo nelle decisioni che riguardano lo sport. L’atteso confronto con i gestori dei tornei del Grande Slam, previsto a Melbourne, non si è concretizzato, spostando la discussione a Indian Wells, in California, dove la situazione rimane in stallo. Un Anno di Tensioni e Richieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il porto di Elefsina, in Grecia, si sta trasformando in un punto strategico nel confronto tra Stati Uniti e Cina.

Tennis Australia ha firmato un accordo con la PTPA, scatenando reazioni contrastanti tra i giocatori.

