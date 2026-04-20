L'edizione 2026 di Temptation Island si svolgerà ancora in Calabria, confermando la location della scorsa stagione. La conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, che questa volta parteciperà come concorrente single. La notizia delle novità è stata annunciata da un articolo pubblicato su Il Difforme, che ha dettagliato i cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti. La produzione ha scelto di mantenere la stessa regione per questa nuova stagione.

Anche nell'edizione 2026 Temptation Island avrà una location calabrese: ecco tutte le novità. Filippo Bisciglia resta alla conduzione ma stavolta da single Temptation Islandè pronto a tornare, l’edizione dell’anno scorso è stata da record, realizzando unamedia del 29,9% di sharee3.853.000 telespettatori. Il programma ha riunito l’attenzione da parte di molti e sui social ogni clip è diventata virale. Cosicché la produzione ha capito di dover fare ben due speciali,Temptation Island e poieTemptation Island e poi e poi. L’anno scorso il programma ha cambiato location, trasferendosi in Calabria, e anche quest’anno resta nella stessa regione: sembra chiuso definitivamente il capitolo sardo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Temptation Island resta in Calabria: le novità

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