Anche se non sarà più la location di una famosa trasmissione televisiva, la Calabria rimane presente come scenario di uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Nonostante l’assenza dall’attuale stagione di un noto show, la regione continuerà a essere scelta come ambiente per altre produzioni televisive. La decisione di cambiare location non riguarda l’area geografica, che comunque mantiene il suo ruolo nel panorama televisivo nazionale.

Anche se non farà più da sfondo a L’Anno che Verrà su Rai 1, la Calabria continuerà a essere protagonista di uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Siamo infatti in grado di confermarvi che, dopo l’approdo avvenuto lo scorso anno, anche la prossima edizione di Temptation Island, il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia, sarà ambientato nella punta dello Stivale. Attualmente sono in corso i casting della quattordicesima edizione del programma prodotto da Fascino, in scena per il secondo anno consecutivo dal Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle (CZ), dopo un’edizione registrata a Gaeta, ben undici in Sardegna e la primissima (quando si chiamava ‘Vero Amore’) a Taranto.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Temptation Island sceglie ancora la Calabria

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