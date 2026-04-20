A pochi giorni dall’inizio dei casting, la regione calabrese torna a essere protagonista di un evento televisivo di grande rilievo. Dopo aver ospitato diverse produzioni, la zona si prepara a ospitare la quattordicesima edizione di Temptation Island, uno dei programmi più seguiti di Canale 5. La scelta di questa regione conferma la sua presenza costante nel panorama delle produzioni televisive nazionali, anche se non sarà più teatro di altri appuntamenti televisivi.

La Calabria continua a consolidare il suo ruolo da protagonista nei grandi eventi televisivi. Anche se non farà più da cornice a L’Anno che Verrà su Rai 1, la regione resterà al centro dell’estate televisiva grazie a uno dei programmi più seguiti di Canale 5. È infatti confermato che anche la prossima edizione di Temptation Island sarà ambientata nella punta dello Stivale, proseguendo così il legame con il territorio calabrese già avviato nelle ultime stagioni. Confermato il resort per la nuova edizione. Dopo l’approdo dello scorso anno, il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà nel medesimo scenario anche per la quattordicesima edizione.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Temptation Island 14 torna in Calabria: partono i casting

Notizie correlate

Leggi anche: Temptation Island 2026, casting aperti: come funzionano le selezioni e come candidarsi

Dove si registra Temptation Island 2026? Location, novità e casting in corsoCasting in corso, nuove coppie in selezione e voci sulla location: cosa sappiamo sulla prossima edizione di Temptation Island 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Chi è Francesco Chiofalo, ospite a Belve: il tumore al cervello e gli interventi chirurgici; Chi è Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island che ha cambiato colore agli occhi; Francesco Chiofalo chi è, l'ex volto di 'Temptation Island' ospite a Belve; Francesco Chiofalo ieri e oggi, come è cambiato negli anni: la malattia e gli interventi estremi.

Temptation Island torna in tv: c’è la data (e manca pochissimo)Il reality delle emozioni e delle tentazioni è pronto a riaccendere i riflettori. Dopo un’edizione estiva da record, Temptation Island non si concede pause e si prepara a tornare con uno speciale in ... ilsussidiario.net

Temptation Island torna su Canale 5: data ufficiale, anticipazioni, coppie e colpi di scenaUna data da segnare per tutti gli appassionati dei sentimental reality: lunedì 15 settembre 2025, alle 21:20 su Canale 5, va in onda lo speciale Temptation ... ilgiornale.it

Alfred Ekhator di Temptation Island diventerà papà: “Emozione grande” Alfred Ekhator, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha appena annunciato una notizia che ha sorpreso tutti. Dopo un percorso turbolento nel reality, dove la sua storia co - facebook.com facebook