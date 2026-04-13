Ancora piogge intense e rischio allagamenti e frane | prosegue l' allerta gialla su novarese e Vco

L'allerta gialla resta in vigore su gran parte del novarese e del Vco, secondo il bollettino meteo di Arpa Piemonte aggiornato alle 13 di oggi, lunedì 13 aprile. Le piogge intense continuano a interessare la zona, con il rischio di allagamenti e frane ancora presente. La situazione viene monitorata e l’allerta viene estesa fino a domani su aree meno estese. La Protezione Civile invita alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite.

Attenzione ancora allerta gialla. Secondo il bollettino meteo di Arpa Piemonte, aggiornato alle 13 di oggi, lunedì 13 aprile, rimane confermata l'intera giornata di allerta gialla su novarese e Vco e su gran parte in realtà della regione e anche viene prolungata fino a domani, su un'area meno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta gialla a Novara e nel Vco: piogge intense e rischio frane Campania: allerta gialla, piogge intense e rischi franeLa Protezione civile della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026, interessando...