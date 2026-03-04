Gli droni Shahed sono una componente della nuova strategia militare iraniana, utilizzata per aumentare la capacità di attacco e saturare le difese avversarie. Prima del 2020, l’Iran ha adottato questa tattica, puntando su un gran numero di veicoli aerei senza pilota per rafforzare la propria presenza militare. Questi droni sono stati impiegati in vari contesti come strumenti di combattimento e di penetrazione nelle difese nemiche.

L’Iran, prima del 2020, ha compreso che per essere percepito come una potenza militare temuta non servivano solo missili sofisticati, ma un grande numero di armi capaci di saturare le difese nemiche. Non avendo fondi sufficienti per produrre missili, il Paese ha sviluppato un’alternativa economica e rapida: il drone Shahed. Costruire uno Shahed può costare tra i 20.000 e i 40.000 euro a seconda della versione. La struttura è semplice: un’ala a delta, simile a un piccolo deltaplano, con una testata esplosiva di 50 chilogrammi sul muso. La navigazione si basa sul GPS, preimpostato prima del decollo. Il drone segue le coordinate inserite e colpisce il bersaglio. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Cosa sono I droni Shahed: la nuova strategia di attacco iraniana

