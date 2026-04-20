Domenica 26 aprile, il borgo di Tellaro ospiterà un'escursione che si svolgerà dalle 9:15 alle 13:00, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra rovine antiche e storie legate al mito del polpo gigante. L'itinerario prevede un trekking che attraversa zone storiche del territorio, offrendo un’esperienza che combina cammino e narrazione, senza coinvolgere attività sportive intense o competizioni.

Domenica 26 aprile, dalle ore 9:15 alle 13:00, il borgo di Tellaro si trasformerà nel palcoscenico di un percorso che fonde escursionismo e narrazione storica. L’iniziativa, denominata Tellaro e il polpo, tra storia e leggenda – Le origini del borgo. dal bosco al mare, guiderà i partecipanti attraverso un itinerario che parte dal centro abitato per risalire verso le antiche rovine di Barbazzano, attraversare la zona di Portesone e concludersi presso la Marina di Tellaro. Il cammino, caratterizzato da una difficoltà escursionistica di tipo E, sarà coordinato dalla guida ambientale Lisa Antognetti insieme ad Alessandro Lana, che assumerà il ruolo di voce narrante durante le varie tappe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tellaro: trekking tra rovine antiche e il mito del polpo gigante

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