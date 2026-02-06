Parco archeologico del Colosseo tra le antiche rovine passeggia una volpe

Una volpe si aggira tra le antiche rovine del Parco archeologico del Colosseo. Il video, durato appena una dozzina di secondi e in bianco e nero, è stato diffuso di recente e mostra l’animale muoversi tra i resti dell’antico anfiteatro. La scena ha sorpreso molti, che non si aspettavano di vedere una volpe così vicino ai monumenti storici.

Dura appena una dozzina di secondi il filmato, in bianco e nero, diffuso dal parco archeologico del Colosseo. Bastano però per documentare la presenza di un ospite che in pochi potevano ipotizzare d'incontrare tra gli scavi: una volpe.

