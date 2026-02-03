Escursione- Monte Santa Cecilia | camminando tra i panorami dei Colli Euganei e antiche rovine

Un’escursione tra i boschi e i panorami dei Colli Euganei. La camminata parte dai sentieri di querce e castagni, attraversa i vegri e i prati aperti, ambienti di grande valore naturalistico. Durante il percorso si possono ammirare i paesaggi e scoprire le antiche rovine che raccontano la storia di questo territorio. Un modo semplice per immergersi nella natura e scoprire le bellezze di questa zona.

Un’escursione tra natura, panorami e storia nel cuore dei Colli Euganei. L'itinerario si snoda tra boschi di querce e castagni e attraversa i vegri, ambienti prativi aperti di grande valore naturalistico, riconosciuti e tutelati per la loro ricca biodiversità, dove convivono numerose specie vegetali e animali tipiche dei Colli Euganei. Lungo il percorso si aprono splendidi scorci panoramici sui colli circostanti, come Monte Castello, Monte Cero, Monte Ricco e non solo. Raggiunta la sommità di Monte Santa Cecilia, potremo osservare i resti di un antico castello, testimonianza storica che arricchisce ulteriormente l’esperienza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Monte Santa Cecilia

Monte Santa Cecilia offre un percorso tra i paesaggi dei Colli Euganei, unendo natura, storia e panorami.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Monte Santa Cecilia

Argomenti discussi: Monte Santa Cecilia: camminando tra i panorami dei Colli Euganei e antiche rovine il 25 gennaio 2026.

Monte Santa Cecilia: camminando tra i panorami dei Colli Euganei e antiche rovineUn’escursione tra natura, panorami e storia nel cuore dei Colli Euganei. L'itinerario si snoda tra boschi e attraversa i vegri, ambienti prativi aperti di grande valore naturalistico, riconosciuti e t ... padovaoggi.it

Attenzione l'escursione di domani sui Colli Euganei è stata rimandata a Domenica 8 Febbraio causa maltempo DOMENICA 8 FEBBRAIO ci aspetta un'escursione sul MONTE SANTA CECILIA: CAMMINANDO TRA I PANORAMI DEI COLLI EUGANEI E ANTICH - facebook.com facebook