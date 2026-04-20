Teheran riapre i due principali aeroporti civili

L'Iran ha annunciato la riapertura dei due aeroporti civili principali di Teheran, Imam Khomeini e Mehrabad. La decisione è stata comunicata dall'autorità aeronautica del Paese, che ha reso noto che gli scali sono tornati operativi dopo un periodo di chiusura dovuto alle tensioni con gli Stati Uniti e Israele. La riapertura permette di riprendere i voli civili nel territorio iraniano.

L'Iran ha riaperto i due principali aeroporti civili di Teheran, gli scali Imam Khomeini e Mehrabad: lo ha dichiarato in un comunicato citato dall'Isna l'autorità aeronautica del Paese, dopo le chiusure causate dalla guerra con gli Stati Uniti e Israele. La nota aggiunge che, "a partire da sabato", saranno possibili voli con passeggeri da 10 aeroporti in tutto l'Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teheran riapre i due principali aeroporti civili Notizie correlate Due settimane di tregua dopo la grande paura: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Vittoria totale”A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo... Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riapre HormuzA meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Tregua in Libano, Teheran riapre Hormuz. Accordo in ‘un giorno o due’; Lo stretto di Hormuz riapre tra le incognite, Trump: Intesa tra uno o due giorni; L’Iran riapre Hormuz, Trump si esalta e martella l’Italia. Vance in volo verso Islamabad. Teheran riapre i due principali aeroporti civili - LiveblogGli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo soci ... ansa.it Teheran riapre i due principali aeroporti civiliL'Iran ha riaperto i due principali aeroporti civili di Teheran, gli scali Imam Khomeini e Mehrabad: lo ha dichiarato in un comunicato citato dall'Isna l'autorità aeronautica del Paese, dopo le chiusu ... ansa.it Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa - Teheran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Trump: 'Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta'. - facebook.com facebook Teheran «riapre» Hormuz, ma resta il blocco navale Usa. Trump: «Intesa tra uno o due giorni» | Libano, Netanyahu «scioccato» chiede chiarimenti x.com