Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump | Teheran riapre Hormuz

Dopo due settimane di tensioni e un ultimatum scaduto, l’Iran ha deciso di riaprire lo Stretto di Hormuz. La mossa segue le dichiarazioni forti di un mese fa di un dirigente statunitense, che avevano aumentato le preoccupazioni internazionali. A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, è stata annunciata una tregua di due settimane tra le parti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz e si apre una tregua di due settimane con gli Stati Uniti. È questo il passaggio decisivo che consente di fermare, almeno temporaneamente, i bombardamenti annunciati da Donald Trump e di spostare il confronto sul piano diplomatico. La pausa nei combattimenti nasce da qui, da un gesto concreto di Teheran su uno snodo strategico globale. La decisione arriva dopo ore di tensione altissima, segnate dalle parole durissime del presidente americano, che aveva evocato la possibilità di “cancellare la civiltà iraniana”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riapre Hormuz Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”. Nyt: ok di Teheran(Adnkronos) – Donald Trump dice sì alla tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti: guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Temi più discussi: Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Due settimane di tregua in Medio Oriente. Trump punta alla pace. Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... ilmessaggero.it Trump annuncia la tregua: «Stop agli attacchi per due settimane»Il cessate il fuoco, con effetto immediato, è vincolato alla riapertura dello Stretto di Hormuz Puntualmente, è arrivato il contrordine da Washington. Quando mancava poco alla scadenza dell’ultimatum ... tio.ch Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di spazzare via l’intera civiltà iraniana se non avesse permesso il passaggio delle navi co - facebook.com facebook Tregua di due settimane per negoziare: Trump sospende l'attacco che avrebbe dovuto "distruggere la civiltà iraniana" in poche ore, Teheran canta vittoria. Segui tutte le notizie in tempo reale sulla maratona di Rainews.it x.com