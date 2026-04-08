Due settimane di tregua dopo la grande paura | Teheran riapre Hormuz Trump | Vittoria totale

Dopo settimane di tensione, l’Iran ha deciso di riaprire lo Stretto di Hormuz e di sospendere temporaneamente le attività militari, stabilendo una tregua di due settimane con gli Stati Uniti. La mossa è arrivata a meno di novanta minuti dalla scadenza di un ultimatum internazionale, generando reazioni contrastanti a livello globale. Il governo americano ha commentato la decisione come una vittoria totale, mentre il clima internazionale rimane caratterizzato da incertezza.

A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz e si apre una tregua di due settimane con gli Stati Uniti. È questo il passaggio decisivo che consente di fermare, almeno temporaneamente, i bombardamenti annunciati da Donald Trump e di spostare il confronto sul piano diplomatico. La pausa nei combattimenti nasce da qui, da un gesto concreto di Teheran su uno snodo strategico globale. La decisione arriva dopo ore di tensione altissima, segnate dalle parole durissime del presidente americano, che aveva evocato la possibilità di “cancellare la civiltà iraniana”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Due settimane di tregua dopo la grande paura: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Vittoria totale” Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riapre HormuzA meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo... Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”. Nyt: ok di Teheran(Adnkronos) – Donald Trump dice sì alla tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti: guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Temi più discussi: Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Due settimane di tregua in Medio Oriente. Trump punta alla pace; Tra USA e Iran due settimane di tregua; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua. Due settimane di tregua per un accordo Usa-Iran, Teheran riapre lo Stretto di HormuzTrump e gli ayatollah convergono sulla proposta pakistana. I colloqui al via venerdì prossimo a Islamabad: gli Stati Uniti «aiuteranno» nella riapertura dello Stretto, c’è il giallo sull’inclusione de ... editorialedomani.it MARKET DRIVER: borse viste in rally in avvio, tregua di due settimane in IranNews finanziarie in tempo reale da MF Market Driver. Segui l’andamento dei mercati, i listini di Borsa e le principali notizie di economia nazionale e globale. milanofinanza.it Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum per l’Iran. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. “Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un CE - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Iran, Trump estende la scadenza dell'ultimatum a due settimane #ANSA x.com