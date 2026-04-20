Teatro Massimo Bellini a breve l' inizio dei lavori di riqualificazione

A partire dall’11 maggio e fino al 31 dicembre, il teatro Massimo Bellini sarà coinvolto in un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. I lavori prevedono interventi di riqualificazione, miglioramenti alla sicurezza e all’adeguamento alle norme antincendio. Questi interventi sono stati resi possibili mediante un contributo regionale di 1 milione di euro. La ristrutturazione interesserà diverse aree dell’edificio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali e di sicurezza.

Dall'11 maggio al 31 dicembre il teatro Massimo Bellini sarà interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di riqualificazione e adeguamento alla sicurezza e alla prevenzione incendi, operazione resa possibile grazie a un contributo regionale di 1.300.000 euro, fortemente voluto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Concerto al teatro Massimo Bellini per celebrare la fondazione dei vigili del fuocoIl ministro Piantedosi ha firmato il decreto che istituisce il 27 febbraio come ricorrenza dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,... Inizio dei lavori di manutenzione del Montagnone: a breve i nuovi scivoliInizia l'intervento di manutenzione straordinaria del Montagnone: è stato perfezionato l'ordine per i nuovi scivoli che sostituiranno gli impianti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavori al Teatro Massimo Bellini di Catania, i sindacati: Fare chiarezza sulla stagione e sui lavoratori; La tromba e il Jazz al Teatro Massimo Bellini di Catania; IN ATTESA DEL CONCERTO FON.CA.NE.SA AL TEATRO MASSIMO BELLINI IL 10 MAGGIO; Teatro Massimo Bellini 2026 a Catania: due concerti da segnare subito. Il teatro Massimo Bellini chiuso fino a fine anno: ecco i dettagliLa casa della musica catanese sarà oggetto dall'11 maggio di importanti adeguamenti per la sicurezza. E a breve partiranno anche i lavori per rifare la facciata ... lasicilia.it La tromba e il Jazz al Teatro Massimo Bellini di CataniaUn'apertura al jazz che rompe gli schemi della stagione e offre al pubblico un'esperienza sonora nuova e coinvolgente. Domenica 19 aprile (ore 17:30), il Teatro Massimo Bellini accoglie il recital LA ... guidasicilia.it La Sicilia. . Il teatro Massimo Bellini chiuso fino a fine anno: ecco i dettagli La casa della musica catanese sarà oggetto dall'11 maggio di importanti adeguamenti per la sicurezza. E a breve partiranno anche i lavori per rifare la facciata facebook