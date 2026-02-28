Concerto al teatro Massimo Bellini per celebrare la fondazione dei vigili del fuoco

Al teatro Massimo Bellini si è tenuto un concerto per ricordare la data di fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvenuta nel 1939. Il ministro Piantedosi ha firmato il decreto che ha istituito il 27 febbraio come ricorrenza ufficiale di questa istituzione. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e del governo.

Il ministro Piantedosi ha firmato il decreto che istituisce il 27 febbraio come ricorrenza dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvenuta il 27 febbraio 1939. Sono trascorsi 87 anni e per la prima volta si celebra in maniera solenne l’anniversario per far conoscere la storia dei vigili del fuoco, iniziata nel 1886, occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Repubblica a quanti ogni giorno dedicano il proprio impegno alla difesa e all’incolumità delle persone, alla salvaguardia dei beni e all’affermazione di una sempre più diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. L’istituzione più amata dagli italiani ottiene il plauso internazionale per il proprio lavoro ed in questa giornata ha voluto ricordare coloro che hanno sacrificato la loro vita nelle azioni di soccorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Vigili del fuoco, cerimonia alla Reggia per celebrare la fondazione del corpo: consegnate 22 benemerenze“Lì dove serve”: è stato questo slogan il filo conduttore che ha caratterizzato la prima festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del... Al Teatro Massimo Bellini approda il concerto Kairos, protagonista la voce di Simona MolinariIl Teatro Massimo Bellini di Catania conferma ancora una volta la propria vocazione a essere uno spazio aperto al dialogo tra linguaggi musicali... Una raccolta di contenuti su Massimo Bellini. Temi più discussi: The National Baroque Orchestra of the Conservatories at the Teatro Massimo in Palermo; Pescara, Metamorfosi del Canto in concerto al Teatro Massimo; Al teatro Massimo il 26 febbraio arriva Casa, lo spettacolo dedicato alla prima infanzia; Cagliari, concerto Inkinen/Iervolino/Wacker/ Teatro Lirico, 14/02/2026. L’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori al Teatro Massimo di PalermoMercoledì 25 febbraio alle ore 20:30, la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo ospita l'Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori ... msn.com Rkomi in concerto al Teatro Massimo di Pescara il 17 novembreMirko nei teatri, il tour di Rkomi - prodotto ed organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti - partito il 17 ottobre con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano, approderà al Teatro ... ilmessaggero.it Al Teatro Massimo Bellini la copertina del mensile 'L'Opera Magazine'. Valorizzare il repertorio di Vincenzo Bellini è una priorità per il nostro teatro, intitolato al Cigno di Catania. Un impegno premiato anche dalla stampa internazionale, come dimostra la coper - facebook.com facebook Lo sapevi che il tenore Beniamino Gigli definì il Teatro Massimo Bellini “la migliore sala al mondo per l’acustica” E non solo: alza lo sguardo e lasciati sorprendere dal soffitto, un vero omaggio a Bellini. visitsicily.info/attrazione/tea… P. Barone # x.com