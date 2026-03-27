Inizio dei lavori di manutenzione del Montagnone | a breve i nuovi scivoli

Sono stati avviati i lavori di manutenzione del Montagnone, che prevedono la sostituzione degli attuali scivoli ai piedi dell'Acquedotto. È stato finalizzato l'acquisto e l'installazione di nuove strutture, che andranno a sostituire quelle esistenti. L'intervento riguarda specificamente le attrezzature destinate all'area ricreativa, con l'obiettivo di aggiornare e migliorare le strutture in uso.

Inizia l'intervento di manutenzione straordinaria del Montagnone: è stato perfezionato l'ordine per i nuovi scivoli che sostituiranno gli impianti attuali ai piedi dell'Acquedotto. Al momento sono già state rimosse le vecchie attrazioni, ormai deteriorate dopo decenni utilizzo, procedendo con la sagomazione del terreno che permetterà l'installazione dei nuovi giochi, per un importo totale dell'intervento di circa 30mila euro. “L'assenza dei famosi scivoli rossi durerà poco - rassicura i cittadini il vicesindaco Balboni -, una volta ultimati i lavori di rimozione e assestamento del terreno verranno subito installate le nuove attrazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Inizio dei lavori di manutenzione del Montagnone: a breve i nuovi scivoli Articoli correlati Manutenzione straordinaria del tetto del Municipio, a breve il via ai lavori previsti dal piano delle opere pubblicheJESI – I lavori per la manutenzione straordinaria del tetto del Municipio partiranno in tempi ragionevolmente brevi. Anas, riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V sulla E45Anas ha programmato il riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V lungo la E45 a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì... Contenuti e approfondimenti su Inizio dei lavori di manutenzione del... Temi più discussi: Monza: ecco la palestra comunale di via Iseo, inizio lavori in aprile; Bonus mobili ed elettrodomestici: decorrenza dall'avvio dei lavori edilizi; Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello: richiesta data inizio lavori adeguamento a 4 corsie S.S. 372 Telesina 1° lotto; Milano, nuovo stadio San Siro: parte la procedura per l'inizio dei lavori. Il Comune avvia la valutazione ambientale. Piazza di Spagna e Mignanelli, lavori al via dopo l'estate. Ecco il progettoC’è una data per l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza di Spagna e piazza Mignanelli, il cui progetto, che vale 1,3 ... iltempo.it Milano, nuovo stadio San Siro: parte la procedura per l'inizio dei lavori. Il Comune avvia la valutazione ambientaleIl percorso prevede l’analisi dei documenti per verificare l’impatto che avrà una riqualificazione urbanistica così ampia (si parla di 28 ettari) ... milano.corriere.it Champions League, svolta storica: cambia l'orario della finale, calcio d'inizio alle ore 18 x.com L'arte della Gioia. di Goliarda Sapienza. Inizio molto forte doloroso dal titolo non immaginavo vado avanti vediamo come evolvono gli eventi, qualcuno lo ha letto - facebook.com facebook