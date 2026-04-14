Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua

Il Teatro Ricciardi di Capua si prepara ad accogliere un noto attore italiano, che sarà protagonista di un evento in programma questa sera. L’attore, noto per le sue numerose interpretazioni in teatro e cinema, salirà sul palco per presentare il suo ultimo spettacolo. L’evento attirerà appassionati e curiosi, pronti a seguire la performance dell’artista in una cornice storica e suggestiva. La serata rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati di cultura e teatro locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Teatro Ricciardi di Capua è pronto ad accogliere uno dei volti più intensi e amati del cinema e del teatro italiano: Massimiliano Gallo, attore e regista di grande sensibilità artistica, sarà ospite giovedì 16 aprile alle ore 21:00 per una serata speciale all’insegna del cinema e dell’incontro diretto con il pubblico. L’occasione è la proiezione del film “La Salita”, opera che conferma la capacità narrativa di Gallo nel raccontare storie profonde, umane e autentiche. Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un incontro esclusivo con l’artista, in un dialogo aperto che permetterà di entrare nel cuore del film e nel percorso creativo dell’autore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini ospiti al Teatro Ricciardi di CapuaTempo di lettura: 2 minutiValeria Golino ed il regista Nicolangelo Gelormini saranno al Teatro Ricciardi di Capua sabato 21 febbraio alle ore 19. Leggi anche: Quando il teatro fa stare bene: Massimiliano Gallo e una serata da sold out al Manzoni