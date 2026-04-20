Teatro l’ex Direttore revocato | Stagione annullata immotivatamente

L’ex direttore di un teatro locale ha annunciato che la stagione teatrale è stata annullata senza motivazioni chiare. La decisione ha suscitato reazioni tra operatori e cittadini, mentre l’amministrazione comunale non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. Il dibattito pubblico si concentra ora sulle scelte che riguardano il settore culturale in vista delle prossime elezioni amministrative. La questione rimane al centro dell’attenzione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro della cultura cittadina torna al centro del dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative. A riaccendere i riflettori è Enrico Provenzano, ex direttore artistico del Teatro Gesualdo, che in una conferenza stampa ha ripercorso le vicende degli ultimi anni e indicato una possibile strada per il rilancio: una gestione unitaria attraverso LA Fondazione di partecipazione Provenzano, alla guida del teatro dal 2021 fino alla revoca dell’incarico nell’agosto 2025 dopo il commissariamento del Comune, ha tracciato un bilancio critico dell’ultimo periodo. Secondo l’ex direttore, il Teatro Gesualdo ha subito un forte rallentamento: niente stagione strutturata e un utilizzo limitato principalmente all’affitto degli spazi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro, l’ex Direttore revocato: “Stagione annullata immotivatamente” Notizie correlate Sviluppo Campania, revocato avviso pubblico per selezione del direttore generaleTempo di lettura: < 1 minuto È stata disposta la revoca dell’avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore generale... Teatro Regio, revocato lo stato di agitazioneLa decisione matura a seguito degli incontri intercorsi con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Sovrintendente, durante i quali sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli; Teatro San Carlo, 11 indagati per la passata gestione: c'è ex sovrintendente Lissner; Teatro San Carlo, 12 indagati sulla gestione finanziaria. Tra loro Lissner, Spedaliere e Kaufmann; C’è chi chiedeva i biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro Creberg. L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di NapoliRiguarda compensi agli artisti che sarebbero stati gonfiati in modo illecito, tra le altre cose, ed è indagato l'ex sovrintendente Stéphane Lissner ... ilpost.it Perquisizioni al Teatro San Carlo, 11 indagati per gestione finanziariaEntra nel vivo l’inchiesta sulla gestione finanziaria della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli. La Guardia di Finanza ha ... internapoli.it Napoli, Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico del Teatro Trianon - facebook.com facebook “Due dozzine di rose scarlatte” al Teatro Prati ift.tt/XwBSQhP x.com