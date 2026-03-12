Teatro Regio revocato lo stato di agitazione

I sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL e USB, insieme alle RSU della Fondazione Teatro Regio di Parma, hanno annunciato ufficialmente la revoca dello stato di agitazione avviato il 15 maggio 2025. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto il mandato dall’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori del teatro. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato congiunto.

La decisione matura a seguito degli incontri intercorsi con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Sovrintendente, durante i quali sono state fornite garanzie e risposte concrete in merito alla maggior parte delle istanze poste alla base della mobilitazione. I tavoli di discussione che si sono susseguiti dopo la proclamazione dello stato di agitazione hanno permesso di ottenere risultati concreti e impegni significativi: dall'approvazione della nuova pianta organica, alle ulteriori stabilizzazioni (alcune erano già state fatte in passato) pur permanendo delle criticità in merito alle tempistiche adottate, alla revisione dei periodi di lavoro per il personale a tempo determinato e le garanzie fornite sulle risorse economiche.