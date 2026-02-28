sviluppo campania revocato avviso pubblico per selezione del direttore generale

È stata revocata l’assegnazione di un avviso pubblico per la selezione del direttore generale di Sviluppo Campania. La decisione riguarda la procedura di individuazione del candidato da parte della società. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi della revoca o sui passaggi successivi previsti. La vicenda riguarda esclusivamente la gestione interna dell’ente.

È stata disposta la revoca dell'avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore generale della società Sviluppo Campania. E' quanto si apprende da nota della Regione. "Le nuove e rilevanti funzioni di gestione del progetto Quantum Valley, recentemente attribuite alla Società, ne hanno mutato significativamente il perimetro operativo, rendendo necessario – si legge – definire criteri di selezione più coerenti con il profilo e le competenze richiesti al futuro direttore generale".

