Teatro Gesualdo Provenzano all' attacco | Stagione cancellata danno per tutta la città

L’ex direttore artistico del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino ha commentato pubblicamente sulla recente cancellazione della stagione teatrale. Durante un incontro con i giornalisti, ha espresso le sue opinioni riguardo alle conseguenze di questa decisione, sottolineando come la situazione abbia provocato un danno per l’intera città. Le sue parole sono state pronunciate questa mattina, in un momento di confronto diretto con la stampa.

Enrico Provenzano, ex direttore artistico del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, stamattina si è seduto davanti ai giornalisti e ha detto quello che pensava. Niente di diplomatico. La gestione commissariale della cultura cittadina, a suo giudizio, ha fatto danni. E li ha fatti gratis.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Avellino Cultura in Città, gli spettacoli del 7 e dell'8 febbraio al teatro "Carlo Gesualdo"Cambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl,...

Bruno Vespa-Provenzano, ritardi e vendetta-Pd: tutta la verità su quel che è accadutoQuesta è la cronaca del tentato vespicidio, il resoconto di uno scontro che anticipa il futuro, visto e annotato l’altro ieri sera sul mio taccuino,...

Tutti gli aggiornamenti

Avellino, problemi al Teatro Gesualdo: via il direttore artisticoLa scure della spending review si abbatte sul Teatro Carlo Gesualdo. La commissaria prefettizia, Giuliana Perrotta, revoca la stagione artistica 2025-2026 presentata dall'ex sindaca, Laura Nargi, in ... ilmattino.it

Il Teatro Gesualdo di Avellino apre stagione con Frida OperaSi inaugurerà con l'anteprima nazionale del Frida Opera Musical il 22 ottobre la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. E poi il teatro di Salemme, Siani, Ranieri e Carofiglio, i ... ansa.it